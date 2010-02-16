Шедеврами Нижнетагильского музея искусств любуются екатеринбуржцы

«Золотой фонд Урала» - второй совместный проект екатеринбургских галеристов и тагильских музейщиков. Ранее жители столицы Среднего Урала познакомились со знаменитой Тагильской мадонной, приписываемой кисти Рафаэля. Тогда экспозиция прошла с большим успехом. Нынешний совместный проект приурочен к 65-летию нижнетагильского музея изобразительных искусств. Его коллекция, которая началась с первых 73-х шедевров, сейчас насчитывает более 9 тысяч работ великих мастеров.