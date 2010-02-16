Средняя зарплата на предприятиях "Евраза" - 20 тысяч рублей

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил вице - президент "Евраза" по связям с общественностью Алексей Агуреев. По его словам, эта сумма приблизительно на 15% выше уровня средней зарплаты в промышленности региона, и на 20% выше средней зарплаты по области. Как отметил Алексей Агуреев, в ближайшие 2 года уровень заработной платы на предприятиях "Евраза" вырастет на 15%.