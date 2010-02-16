Средняя зарплата на предприятиях "Евраза" - 20 тысяч рублей
16 февраля 2010, 18:06ОбществоArtem
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Средняя зарплата на уральских предприятиях "Евраза" в конце прошлого года составила около 20 тысяч рублей.
Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил вице - президент "Евраза" по связям с общественностью Алексей Агуреев. По его словам, эта сумма приблизительно на 15% выше уровня средней зарплаты в промышленности региона, и на 20% выше средней зарплаты по области. Как отметил Алексей Агуреев, в ближайшие 2 года уровень заработной платы на предприятиях "Евраза" вырастет на 15%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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