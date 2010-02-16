В г. Нижний Тагил мужчина попал в руки милиции, когда тащил тело убитой матери
16 февраля 2010, 17:15ОбществоArtem
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В суд направлено уголовное дело по факту убийства женщины в г. Нижний Тагил.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СКП РФ по Свердловской области, в совершении преступления обвиняется 25-летний сын убитой. "Трагедия случилась в садовом домике. Мужчина в тот момент был пьян, - рассказал источник, - избитая им мать от полученных ударов скончалась на месте. Молодой человек попытался избавиться от тела, намереваясь бросить его по дороге к очистным сооружениям, где и попал в руки стражей порядка". Сейчас уголовное дело по факту убийства направлено в суд
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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