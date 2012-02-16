Американские ученые нашли средство от старения

Ученые из Гарвардского университета изучили биохимический механизмдействия растительного экстракта, который с давних пор применяется втрадиционной китайской медицине для лечения малярии. Активный компонентэкстракта – галофугинон – блокирует иммунные реакции, которые приводят кразвитию болезней.