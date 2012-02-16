Американские ученые нашли средство от старения
16 февраля 2012, 14:11ОбществоОльга
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Американские исследователи нашли экстракт, продлевающий молодость, сообщает New Scientist.
Ученые из Гарвардского университета изучили биохимический механизмдействия растительного экстракта, который с давних пор применяется втрадиционной китайской медицине для лечения малярии. Активный компонентэкстракта – галофугинон – блокирует иммунные реакции, которые приводят кразвитию болезней.
По словам руководителей исследования, галофугинон может статьэффективным средством для профилактики и лечения аутоиммунныхзаболеваний и замедления старения.
© По материалам интернет-СМИ
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