Берегитесь, алкоголики! Скоро вас будут лечить принудительно
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что необходимо вернуть принудительное лечение больных алкоголизмом.
Нужно рассмотреть вопрос о принудительном лечении алкоголиков. Те ЛТП, которые были в советское время, надо на новой основе восстановить сказал Онищенко, выступая на конгрессе церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы в Москве в четверг.
Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) - вид лечебно-исправительного учреждения в СССР. Суды направляли больных в ЛТП на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.
Онищенко также предложил ввести в оценку деятельности губернаторов новый критерий, касающийся количества употребляющих алкоголь в данном регионе и умерших в результате потребления алкогольных напитков.
Глава Роспотребнадзора также призвал ужесточить налоговые меры для производителей и распространителей алкогольной продукции, запретить использование пластиковых упаковок.
Он считает, что необходимо изменить надпись на алкогольных напитках.
Алкоголь вредит вашему здоровью» - эта надпись должна быть не меньше 20% от площади этикетки. Та мелкая надпись, чуть ли не старославянская вязь неразличимым почерком, которая есть сейчас, - ее нужно менять. Это должна быть различимая надпись, черным по белому считает Онищенко.
По данным главы Роспотребнадзора, в России насчитывается около 5 млн больных алкоголизмом. Алкоголь является причиной смерти 30% мужчин и 15% женщин.