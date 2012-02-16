Берегитесь, алкоголики! Скоро вас будут лечить принудительно

Нужно рассмотреть вопрос о принудительном лечении алкоголиков. Те ЛТП, которые были в советское время, надо на новой основе восстановить сказал Онищенко, выступая на конгрессе церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы в Москве в четверг.

Лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) - вид лечебно-исправительного учреждения в СССР. Суды направляли больных в ЛТП на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.

Онищенко также предложил ввести в оценку деятельности губернаторов новый критерий, касающийся количества употребляющих алкоголь в данном регионе и умерших в результате потребления алкогольных напитков.

Глава Роспотребнадзора также призвал ужесточить налоговые меры для производителей и распространителей алкогольной продукции, запретить использование пластиковых упаковок.

Он считает, что необходимо изменить надпись на алкогольных напитках.

Алкоголь вредит вашему здоровью» - эта надпись должна быть не меньше 20% от площади этикетки. Та мелкая надпись, чуть ли не старославянская вязь неразличимым почерком, которая есть сейчас, - ее нужно менять. Это должна быть различимая надпись, черным по белому считает Онищенко.