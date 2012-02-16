Число автомобилей в России превысило 35 миллионов
16 февраля 2012, 08:07ОбществоРОман БОТов
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По состоянию на 1 января 2012 года в России было зарегистрировано 35,06 миллиона легковушек, из них почти 14 миллионов пришлось на машины «АвтоВАЗа». Еще пять миллионов – автомобили отечественных марок, большинство из которых были выпущены еще в советские времена, сообщает агентство «Автостат». Общее количество зарегистрированных в России иномарок – более 16 миллионов машин.
Самым распространенным зарубежным брендом остается Toyota. Автомобилей этой японской марки насчитывается почти три миллиона.
Фото Мотор.Ру
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