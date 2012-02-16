Ferrari привезет в Женеву обновленную California

California похудела примерно на 30 кг благодаря расширенному применению алюминия. По сообщению итальянцев, алюминиевыми стали некоторые неуточненные компоненты шасси, но отдельно отмечено, что жесткость кузова не пострадала. Двигатель снабдили модернизированной топливной картой и новым выпускным коллектором, благодаря чему отдача 4,3-литрового V8 выросла на 30 л.с (до 490 л.с.) и 20 Нм крутящего момента – его общее количество теперь составляет 505 Нм. Увеличение мощности и снижение веса помогли откусить около 0,2 секунды в разгоне до 100 км/ч: теперь он отнимает всего 3,8 секунды. Кроме того, производители анонсировали для купе новый пакет опций, который назвали Handling Speciale. В Маранелло заявляют, что выпуск такого пакета можно считать реакцией производителя на пожелания определенной группы покупателей спорткара. В состав опционального пакета входят магнитореологические амортизаторы с измененной программой управления, усовершенствованный рулевой механизм и на 15% более жесткие пружины в подвеске. Премьера обновленного купе-кабриолета Ferrari California состоится на Женевском автосалоне в марте этого года. Как именно изменения повлияют на цену, пока неизвестно.