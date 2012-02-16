Компания Porsche назвала свой компактный кроссовер «тигром»

Как сообщалось ранее, компактный кроссовер Porsche в техническом плане будет унифицирован с Audi Q5, а также получит модификацию с трехдверным кузовом. По словам представителей немецкого производителя, автомобиль планируется сделать «легким, быстрым и простым в управлении». Ожидается, что в гамму двигателей модели войдут три бензиновых двигателя мощностью от 180 до 270 лошадиных сил, а также турбодизели, развивающие от 143 до 240 лошадиных сил. «Зеленый свет» проекту по производству модели Macan руководство Porsche дало в конце ноября 2010 года, через два месяца после того, как разработку этого автомобиля подтвердил СМИ председатель совета директоров концерна Volkswagen Мартин Винтеркорн. Новый автомобиль, как надеются в «Порше», поможет компании привлечь новых, более молодых, клиентов.