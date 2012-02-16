«Комсомолка» опубликовала список красивейших мест Свердловской области

Невьянская падающая башня

Культовое сооружение, расположенное в центре Невьянска. Построена по приказу Акинфия Демидова, дата постройки точно не известна (варьируется от 1721-го до 1745 года). Высота башни - 57,5 метра, отклонение от вертикали - около 1,85 м (в верхней точке). По одной из легенд, башня построена наклонной специально (в подражание Пизанской), по другой - башня накренилась, когда из-за неожиданного визита ревизора из Петербурга Демидов приказал затопить подвалы вместе со всеми рабочими, чеканившими фальшивые монеты. Основание башни - квадрат со стороной 9,5 м, сверху надстроены 3 восьмигранных яруса. Снаружи видны 7 этажей, внутри их 8. Площадки каждого яруса образует балкон с литыми чугунными перилами.

Назначение первого этажа точно не установлено. На втором этаже располагался кабинет Демидова, а в советские времена - тюрьма. На третьем этаже находилась лаборатория: в саже, взятой из дымоходов печей, нашли серебро и золото (возможно, здесь чеканили фальшивые деньги). Четвертый этаж - музей с фотографиями наклонных башен со всего мира. Шестой этаж - «слуховая комната»: стоя в одном углу комнаты, можно хорошо расслышать, что говорят в противоположном. На седьмом и восьмом этажах располагаются куранты с музыкальным боем: они отбивают каждую четверть часа, а каждые три часы звучит мелодия Глинки «Славься».

Скалы «Семь Братьев»

Эти гранитные скалы в Невьянском районе на вершине горы Семибратской (высота 422 м) находятся в 6 км на юго-восток от поселка Верх-Нейвинский и одноименного пруда. Скальный комплекс «Семь Братьев» включает, несмотря на название, не семь, а восемь гранитных башен-останцев. Восьмую скалу, которая стоит несколько в стороне, к западу, называют сестрой. Относительная высота отдельных скал - около 25 м, высота центрального «брата» - 32 м. Существует около десятка легенд о происхождении скал, в том числе жестокая -революционерская - про злого управляющего, которого сожгли рабочие. Его дети убежали в лес, братьям удалось спастись, а сестру настигли разъяренные рабочие. Услышав ее крик, браться окаменели.

Фото: Алия Султанова

Первый «брат» (если считать с востока) похож очертаниями на хищную птицу, за что его прозвали «Камень-Птица». Второй «брат» напоминает каменный гриб, третий и четвертый, самый высокий, похожи на крепостные башни. Три следующих «брата» ниже и стоят чуть в стороне от «старшего». Каждая башня-останец состоит из плоских плит, сложенных стопкой друг на друга. На этих скалах часто проходят тренировки и соревнования скалолазов, а альпинисты готовятся здесь к поездкам в горы.

Внимание! Подъем на скалы с отвесной стороны опасен для жизни, с пологой стороны забраться наверх можно, но лучше попросить помощи у скалолазов.

Верхотурье

Город, который претендует на звание духовной столицы Урала, пока не блещет хорошим уровнем туристического сервиса, но православных паломников это не смущает: они ездили в Верхотурье (и даже ходили из Екатеринбурга пешком!) еще в советские годы. Что уж говорить о настоящем времени - ежегодно сюда устремляются тысячи верующих. Но даже обычному человеку здесь есть что посмотреть: в городе масса архитектурных памятников XVII - XIX веков, например, самый маленький в России кремль с Троицким собором, Николаевский монастырь (основан в 1604 году) с Крестовоздвиженским собором - третий в России по объему внутреннего пространства (уступает только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Петербурге). Есть также Покровский женский монастырь, несколько святых источников и даже объект индустриального туризма - Верхотурская ГЭС.

Фото: Андрей Чечулин

В 50 км от Верхотурья расположено село Меркушино, где проживал святой праведный Симеон Верхотурский, всея Сибири чудотворец - покровитель рыбаков. Его мощи сейчас покоятся в Крестовоздвиженском соборе в Верхотурье. В городе две гостиницы и один дом отдыха, кроме того, для паломников есть гостиницы при монастырях.

Тальковый карьер «Старая линза» (Шабровский карьер)

Объектов урбантрипа (индустриальный туризм) на Урале много, но тальковый карьер в Шабрах - это не просто заброшенный промышленный объект. Закрытый в 1974 году, он давно уже зарос деревцами и мхом. Получился своеобразный микст из природного и индустриального пейзажей: летом стены карьера покрыты зеленью, а зимой пугают бело-серыми краями и квадратной нарезкой уровней. На дне карьера стоит водокачка, которая откачивает воду из карьера (иначе он давно превратился бы в озеро), и дежурит сторож.

Фото: Елена Журавлева

Длина карьера - 400 метров, глубина - 100 метров. Заброшенное оборудование на дне карьера (экскаватор, гигантская пила) только усиливает эффект «зоны» - ты словно попадаешь в мир фантастического фильма типа «Соляриса». Из одной из стен карьера вырываются ручьи и низвергаются водопадами. В холодные зимы здесь нарастает много льда и тренируются ледолазы.

Внимание! Для спуска в карьер лучше воспользоваться дорогой и лестницами. Штурмовать стены карьера можно (нарезанные уровни образуют удобные «ступеньки» от самого верха до самого низа), но с осторожностью. Для этого лучше использовать в качестве перил имеющиеся здесь большие металлические тросы.

Тальков камень

Вопреки названию, на самом деле это не гора, а озеро, причем рукотворное - это затопленный карьер. С 1843 года здесь добывали тальк для сысертских заводов (его использовали в качестве огнеупора), но в начале XX века уральские заводы перешли на другой огнеупор - динас, и добыча природного талька стала невыгодной. За несколько лет карьер затопило, в результате образовалось красивейшее зелено-голубое озеро (около 70 м в диаметре). Самая высокая скала - 27 метров, самая глубокая отметка на дне карьера - 32 метра.

Фото: Юрий Чеботаев