Квитанции за ЖКХ в конвертах скоро будут приходить всем тагильчанам
16 февраля 2012, 11:44ОбществоВалерия Лошкарева
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Новинку в начале года опробовали в ООО «Расчёты и платежи».
Начисляющая организация приобрела аппараты для конвертования квитанций. Один из них упаковывает платёжки в конверт. Другой сворачивает лицевой стороной внутрь и запаивает швы. И получается, что платёжный документ становится сам себе конвертом. Теперь сумма оплаты за ЖКХ становится тайной для всех кроме хозяина квартиры, объясняет директор ООО «РиП» Дмитрий Солонков.
Сейчас на новые, конвертованные квитанции перешли уже около трети управляющих компаний из числа тех, кому начисление платежей осуществляет «РиП». В скором времени, уверен Дмитрий Солонков, это сделают все управляющие организации.
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