Квитанции за ЖКХ в конвертах скоро будут приходить всем тагильчанам

Начисляющая организация приобрела аппараты для конвертования квитанций. Один из них упаковывает платёжки в конверт. Другой сворачивает лицевой стороной внутрь и запаивает швы. И получается, что платёжный документ становится сам себе конвертом. Теперь сумма оплаты за ЖКХ становится тайной для всех кроме хозяина квартиры, объясняет директор ООО «РиП» Дмитрий Солонков.