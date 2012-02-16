Минэнерго разработало формулу расчета цен на бензин

Формула, в том числе, ограничивает максимальную розничную надбавку на бензин. Предложения ведомства направлены в ФАС и Минэкономразвития. Еслипредложения будут приняты, то в 2012 году максимальная надбавка на тонну продаваемого топлива составит 4,5 тысячи рублей, что равняется 3,5рубля за литр АИ-92 и 3,6 рубля за литр дизельного топлива. В Минэнергополагают, что формула должна быть включена в договоры между нефтебазамии независимыми розничными операторами. Для надбавки также предусмотреноежегодное повышение на инфляцию.

Представитель Минэнерго сообщил, что предложение было разработано, чтобы«граждане России имели возможность приобретать топливо без лишней накрутки». Так, в Сахалинской области «Роснефть» продает бензин АИ-92 поцене около 28 рублей за литр, в то же время независимые операторы, которые закупают топливо мелким оптом, в том числе и у «Роснефти», продают АИ-92 в среднем по 35,3 рубля за литр.

Минэнерго также предлагает вводить штрафные санкции для операторов АЗС, надбавка у которых окажется выше указанной. В настоящее время розничная премия на АЗС составляет от 3 до 6 рублей, во время «топливного кризиса»весной 2011 года она приблизилась к нулю, рассказали участники рынка.

В апреле 2011 года, после требований чиновников снизить цены на топливо,стоимость бензина на АЗС уменьшилась в среднем на рубль. После этого в стране возник дефицит топлива, и цены снова начали расти. Правительство было вынуждено ввести запретительные пошлины на экспорт нефтепродуктов -считается, что топливо начали отправлять за рубеж, так как его продажа на внутреннем рынке стала невыгодной.

В январе 2012 года стало известно, что правительство достигло договоренностей с нефтяниками о заморозке цен на топливо до марта на уровне декабря. По данным деловых изданий, потери нефтяникам будут компенсированы за счет снижения экспортных пошлин. В начале февраля СМИ сообщили, что правительство может заморозить оптовые цены на топливо, чтобы не допустить топливного кризиса.