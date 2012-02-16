Новый кроссовер Subaru XV будет стоить от 974 200 рублей

За эти деньги россиянам предлагается полный привод, 114-сильный мотор и пятиступенчатая механическая коробка передач. Информация о комплектациях и ценах на кроссовер Subaru XV 2012 года уже доступны на российском сайте японской марки. Согласно этим данным, полноприводный кроссовер получит на выбор два двигателя - 1,6 литровый силовой агрегат мощностью 114 л.с. либо 2,0-литровый 150-сильный двигатель. Более мощный двигатель доступен в паре с бесступенчатым вариатором или 6-ступенчатой механикой, а 1,6-литровый мотор можно заказать либо с вариатором, либо в МКПП с пятью ступенями. Топовая комплектация автомобиля оснащена 2,0-литровым двигателем и вариатором, цена такой версии составляет 1 321 700 рублей. За эти деньги клиент также получит мультимедийную навигационную систему, люк, систему запуска без ключа и двухзонный климат. Такие вариации мотор-коробка, но с другими опциями, есть и по более низкой цене. Всего Subaru XV в России будет предложен в девяти комплектациях. Менее мощный мотор с механикой обойдется в 974 200 рублей, с вариатором - 1 008 300 рублей. Двухлитровый двигатель с МКПП обойдется в минимум 1 102 200 рублей, с вариатором - 1 135 600 рублей. Продажи нового кроссовера стартуют весной 2012 года.