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Областные власти возьмут под контроль погашение долгов «Тагилэнерго»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Областные власти возьмут под контроль погашение долгов «Тагилэнерго»

16 февраля 2012, 14:03Общество
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