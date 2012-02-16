Областные власти возьмут под контроль погашение долгов «Тагилэнерго»
16 февраля 2012, 14:03Общество
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«Тагилэнерго» должно поставщикам энергоресурсов около 2,5 млрд. рублей. Сумма копилась с 1995 года. Основными кредиторами организации являются ЗАО «НГК Уралсевергаз» и ОАО «НТМК».
Как сообщает департамент информполитики главы региона, в настоящее времямежду сторонами заключено мировое соглашение, по условиям которогообщая сумма долга «Тагилэнерго», подлежащая погашению, составляет 938,5млн рублей.
Для контроля за своевременным погашением долгов«Тагилэнерго» создается межведомственная комиссия, которую возглавитобластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Планируется, чтокомиссия не только изучит «болевые» точки ЖКХ Нижнего Тагила,но и представит в правительство Свердловской области предложенияпо модернизации коммунальной системы Нижнего Тагила, включая установкуприборов учета и налаживание работы Регионального информационногоцентра.
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