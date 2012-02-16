Областные власти возьмут под контроль погашение долгов «Тагилэнерго»

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в настоящее времямежду сторонами заключено мировое соглашение, по условиям которогообщая сумма долга «Тагилэнерго», подлежащая погашению, составляет 938,5млн рублей.

Для контроля за своевременным погашением долгов«Тагилэнерго» создается межведомственная комиссия, которую возглавитобластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Планируется, чтокомиссия не только изучит «болевые» точки ЖКХ Нижнего Тагила,но и представит в правительство Свердловской области предложенияпо модернизации коммунальной системы Нижнего Тагила, включая установкуприборов учета и налаживание работы Регионального информационногоцентра.