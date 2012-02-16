Швейцарцы уберут космический мусор
16 февраля 2012, 09:04ОбществоОльга
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Швейцарские ученые запускают программу CleanSpace One, направленную на уборку космического мусора с земной орбиты. Об этом сообщает сайт Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
Специалисты американского агентства НАСА отслеживают на орбите Землиоколо 16 тысяч объектов космического мусора размером более 10сантиметров (фрагменты ракет, спутников и прочие), которые движутся соскоростью несколько километров в секунду.
На орбите также находятся сотни тысяч объектов меньшей величины. Все онив случае столкновения представляют серьезную опасность для действующихспутников или МКС, даже с учетом возможности корректировать траекториюполета станции.
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