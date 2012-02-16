СМИ раздобыли первую фотографию нового хэтчбека Audi A3

Живьем новинку можно будет увидеть в начале марта на моторшоу в Женеве. Ожидается, что хэтчбек Audi A3 следующего поколения, построенный на модульной «фольксвагеновской» платформе, будет доступен с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями, оснащенными системой отключения цилиндров при небольших нагрузках, а также с трех- и четырехцилиндровыми дизельными агрегатами. Модель получит модификации с передним и полным приводом. В Европе продажи новинки начнется летом текущего года.