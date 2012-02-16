СМИ раздобыли первую фотографию нового хэтчбека Audi A3
16 февраля 2012, 08:00ОбществоРОман БОТов
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В распоряжении чешского сетевого издания Auto-forum оказалось изображение трехдверного хэтчбека Audi A3 следующего поколения. Эта фотография, по некоторым данным, является первым официальным снимком модели, попавшем в СМИ. Ранее изображения новой «трешки» были замечены на экране мультимедийной системы MMI, дебютировавшей на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, где компания Audi рассекретила интерьер модели.
Живьем новинку можно будет увидеть в начале марта на моторшоу в Женеве. Ожидается, что хэтчбек Audi A3 следующего поколения, построенный на модульной «фольксвагеновской» платформе, будет доступен с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями, оснащенными системой отключения цилиндров при небольших нагрузках, а также с трех- и четырехцилиндровыми дизельными агрегатами. Модель получит модификации с передним и полным приводом. В Европе продажи новинки начнется летом текущего года.
Фото Audi
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