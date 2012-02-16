TagilCity.ru объявляет конкурс на должность контент-менеджера

Сотрудник будет выбран на конкурсной основе до 25 февраля 2012 года.

Чем будет заниматься контент-менеджер? Он будет публиковать и редактировать материалы на портале.

Какие требования к претендентам? Это должен быть уверенный пользователь ПК и интернета (это не прогулки по соцсетям, а умение работать с поисковиками) со знанием HTML и русского языка. Плюсом будет умение работать в CMS Joomla и знание Javascript, CSS, PHP, а также базовое знание HTML редакторов (Dreamweaver, N++).

Мы готовы предоставить интересную работу с перспективой карьерного роста в дружном коллективе. Взамен нас интересует ваш энтузиазм, желание узнавать что-то новое и стремление качественно выполнять свою работу. Высылайте свои резюме на почту alexandra@tagilcity.ru до 21 февраля 2012 года.