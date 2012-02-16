Уникальный детский сад на ГГМ скоро примет первых воспитанников

На ней присутствовали министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева и директор строительной компании Нижнего Тагила«Юпитер-НТ» Сергей Перезолов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, уникальный по своемупроекту детский сад, получивший название «Теремок», был построен вкратчайшие сроки с использованием самых современных технологий.

В здании созданы отдельные, занимающие значительные площади блоки:административный, охраны, прачечной и кухни. В детском саду будутспортивный и актовый залы по 100 кв. метров каждый.

24 февраля в детский сад придут первые воспитанники.

Юрий Биктуганов отметил, что в Нижнем Тагиле до 2014 года появятсяпорядка 1000 новых мест в детских садах. Всего на 2012 год в областизапланировано строительство свыше 20-ти, реконструкция 33-х и возврат30-ти дошкольных учреждений.