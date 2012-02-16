Уникальный детский сад на ГГМ скоро примет первых воспитанников
В микрорайоне Муринские пруды Нижнего Тагила прошла церемония открытия нового дошкольного образовательного учреждения. На церемонии присутствовал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
На ней присутствовали министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева и директор строительной компании Нижнего Тагила«Юпитер-НТ» Сергей Перезолов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, уникальный по своемупроекту детский сад, получивший название «Теремок», был построен вкратчайшие сроки с использованием самых современных технологий.
В здании созданы отдельные, занимающие значительные площади блоки:административный, охраны, прачечной и кухни. В детском саду будутспортивный и актовый залы по 100 кв. метров каждый.
24 февраля в детский сад придут первые воспитанники.
Юрий Биктуганов отметил, что в Нижнем Тагиле до 2014 года появятсяпорядка 1000 новых мест в детских садах. Всего на 2012 год в областизапланировано строительство свыше 20-ти, реконструкция 33-х и возврат30-ти дошкольных учреждений.
Фото ntagil.org
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