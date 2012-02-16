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В Нижнем Тагиле до 2015 года могут построить гражданский аэропорт, если найдут инвесторов
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле до 2015 года могут построить гражданский аэропорт, если найдут инвесторов

16 февраля 2012, 11:26Общество
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