В Нижнем Тагиле до 2015 года могут построить гражданский аэропорт, если найдут инвесторов

Аэропорт будет предназначен для авиаперелетов из «Кольцово» под Екатеринбургом. Об этом заявил директор по инновациям и инвестициям УВЗ Сергей Горячев. По его словам, реконструкция «Салки» потребует финансовых вложений в размере 30 миллиардов рублей. Предприятие планирует заинтересовать проектом инвесторов, прибывших с деловым визитом. Среди них есть представители таких иностранных инвестиционных фондов, как Apollo (США), Goldman Sachs (США), CIC (Китай), Macquarie (Австралия), Caisse des Depots (Франция), Apax (Великобритания), Eton Park (США), CVCI (США).

Сергей Горячев заверил, что проект будет интересен не только для предприятия, но и для Свердловской области в целом. Дело в том, что аэропорт улучшит логистику и взаимодействие между предприятиями, поспособствует выставочной деятельности города реализации различных инвестиционных проектов.

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