В Нижнем Тагиле малышей с детского сада учат соблюдать ПДД

В детском саду создана благоприятная предметно-развивающая среда дляпривития детям навыков безопасного поведения: в каждой группе оформленыУголки безопасности и макеты улиц, приобретены игры, фильмы, макетысветофоров. Творчество педагогов и родителей способствуетсовершенствованию материально-технической базы для обучения детейПравилам дорожного движения.

Руками детей и взрослых созданы макеты дорог, элементы одежды для ролевых игр и даже книжки.

Детскийсад сотрудничает с отделением пропаганды ОГИБДД, отрядом ЮИД школы№ 41, филиалом центральной городской библиотеки, родителямивоспитанников.

Организаторы семинара показали, как, объединивусилия педагогов, семьи, специалистов ГИБДД, можно решить самую главнуюзадачу — сберечь жизни и здоровье детей. По данным ГИБДД, средипострадавших в ДТП в течение последних десяти лет детей нет ни одноговоспитанника детского сада № 206.

Приняв участие в городскомсеминаре-практикуме, педагоги дошкольном образовательном учреждениисмогут сделать свою работу более творческой и эффективной, увереныорганизаторы мероприятия.