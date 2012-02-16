В Нижнем Тагиле малышей с детского сада учат соблюдать ПДД
15 февраля коллектив детского сада № 206 принимал у себя руководителей дошкольных образовательных учреждений Ленинского и Дзержинского районов Нижнего Тагила — участников семинара-практикума «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
В детском саду создана благоприятная предметно-развивающая среда дляпривития детям навыков безопасного поведения: в каждой группе оформленыУголки безопасности и макеты улиц, приобретены игры, фильмы, макетысветофоров. Творчество педагогов и родителей способствуетсовершенствованию материально-технической базы для обучения детейПравилам дорожного движения.
Руками детей и взрослых созданы макеты дорог, элементы одежды для ролевых игр и даже книжки.
Детскийсад сотрудничает с отделением пропаганды ОГИБДД, отрядом ЮИД школы№ 41, филиалом центральной городской библиотеки, родителямивоспитанников.
Организаторы семинара показали, как, объединивусилия педагогов, семьи, специалистов ГИБДД, можно решить самую главнуюзадачу — сберечь жизни и здоровье детей. По данным ГИБДД, средипострадавших в ДТП в течение последних десяти лет детей нет ни одноговоспитанника детского сада № 206.
Приняв участие в городскомсеминаре-практикуме, педагоги дошкольном образовательном учреждениисмогут сделать свою работу более творческой и эффективной, увереныорганизаторы мероприятия.
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