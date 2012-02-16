В Нижнем Тагиле открылся диализный центр
В церемонии открытия принял участие председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
Премьер осмотрел лечебные помещения и пообщался с пациентами.
Комплекс состоит из 29 диализных мест. По словам главврача центраАлексея Мягких, ежегодно 174 пациента будут проходить в центре 27 тыс.процедур гемодиализа.
Новый диализный центр построен в рамках программымодернизации системы здравоохранения Среднего Урала. Строительство былоначато в июле 2011 года и продолжалось семь месяцев. Общий объеминвестиций составил более 120 млн рублей.
В ближайшее время диализные центры появятся еще в четырех городахрегиона – Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Красноуфимске иПервоуральске, сообщает УралПолит.Ру.
Фото ntagil.org
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