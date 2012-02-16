Volkswagen покажет новый Phaeton в 2015 году

Создавая новый Phaeton, компания намерена продолжать придерживаться своей философии. Легче сохранить клиентов, чем потерять их и затем заново искать, - заявил источник, близкий к руководству Volkswagen. Volkswagen Phaeton нового поколения будет существенно легче нынешней версии автомобиля благодаря широкому применению в конструкции модели таких материалов, как алюминий и магний. В гамме моторов эксперты ожидают увидеть мощные, но в то же время небольшие по объему двигатели с технологией деактивации цилиндров. Также Volkswagen планирует оснащать Phaeton традиционной гибридной силовой установкой и гибридным агрегатом, батареи которого можно подзаряжать от электросети.