Volkswagen покажет новый Phaeton в 2015 году
16 февраля 2012, 07:53ОбществоРОман БОТов
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В 2015 году Volkswagen выведет на рынок следующее поколение премиального седана Phaeton, сообщает автомобильный портал Kolesa.ru. Модель по-прежнему будет ориентирована на состоятельных покупателей, предпочитающих не выставлять напоказ свое богатство и статус.
Создавая новый Phaeton, компания намерена продолжать придерживаться своей философии. Легче сохранить клиентов, чем потерять их и затем заново искать, - заявил источник, близкий к руководству Volkswagen. Volkswagen Phaeton нового поколения будет существенно легче нынешней версии автомобиля благодаря широкому применению в конструкции модели таких материалов, как алюминий и магний. В гамме моторов эксперты ожидают увидеть мощные, но в то же время небольшие по объему двигатели с технологией деактивации цилиндров. Также Volkswagen планирует оснащать Phaeton традиционной гибридной силовой установкой и гибридным агрегатом, батареи которого можно подзаряжать от электросети.
Фото: Carmagazine.co.uk
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