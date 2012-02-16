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Житель Томска угнал две маршрутки для поездки в сауну
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Томска угнал две маршрутки для поездки в сауну

16 февраля 2012, 07:47ОбществоРОман БОТов
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