Житель Томска угнал две маршрутки для поездки в сауну
16 февраля 2012, 07:47ОбществоРОман БОТов
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Жителя Томска задержали по подозрению в угоне двух маршрутных автобусов. Об этом 16 февраля сообщается на сайте областного УМВД. По версии следствия, 27-летний мужчина угнал маршрутку от частного дома в микрорайоне Степановка, чтобы отвезти своих друзей в сауну.
На обратном пути, отвозя знакомых по домам, он заехал в сугроб и увяз. Чтобы закончить транспортировку друзей, мужчина угнал с неохраняемой стоянки другую маршрутку. Однако у нее вскоре кончился бензин.
Вскоре полицейские разыскали обе брошенных маршрутки. Возбуждено дело по 166-й статье УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Каким образом полицейские установили личность подозреваемого, не уточняется.
Фото с сайта sibnovosti.ru
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