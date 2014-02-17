BMW Group Россия объявила о начале продаж спортивных моделей M3 и M4

с. с крутящим моментом 550 Нм. BMW M3 и BMW M4 способны разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды, а в сочетании с коробкой передач M Double Clutch Transmission (опция) — за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Средний расход топлива обеих моделей составляет всего 8,3 л/100 км.

В базовое оснащение обоих автомобилей входят 18-дюймовые колесные диски в М-стиле, биксеноновые фары, двухзонный автоматический климат-контроль, спортивное рулевое колесо с мультифункцией, сиденья М Спорт, навигационная система BMW Professional с монитором диагональю 8,8 дюйма, устройство Hands-Free и отделка салона кожей и тканью. В стандартной комплектации на новые BMW M3 Седан и BMW M4 Купе устанавливается механическая шестиступенчатая коробка передач.