Отлов и «утилизация» бездомных животных – мэрия Нижнего Тагила заказала работы

Суть в том, что бездомные животные сбиваются в стаи и могут напасть на человека, который покажется им опасным, кроме того, такие животные могут быть больны бешенством, а это почти 100% летальный исход после общения с человеком, даже в результате ослюнения.

Накануне стало известно, что по ситуации Администрация города приняла первое решение: на сайте госзакупок появился заказ на очистку города от бездомных собак, пишет Politsovet.ru. Сумма контракта составляет 2,4 миллиона рублей, предполагается отлов и «утилизация» порядка 2000 безнадзорных животных.

Лицам, осуществляющим отлов, запрещается производить отлов в присутствии несовершеннолетних детей; использовать запрещенные методы отлова и фармакологические препараты и вещества, запрещенные к применению; умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения и иными болезненными способами сказано в техзадании к заказу.

Кроме того, нельзя будет вылавливать собак с огороженных территорий и забирать собак, привязанных возле магазинов.

Добавим, зоозащитники Нижнего Тагила против убийства животных. Однако, например, в самом популярном на сегодня приюте для бездомных животных «Четыре с хвостиком» появилось объявление: хозяева временно приостановили прием животных, поскольку приют переполнен. Еще один появившийся недавно приют только ищет место, где спокойно разместиться. Словом, в сложившейся ситуации мера администрации для многих покажется спасительной.