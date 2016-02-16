Ко Дню Защитника Отечества в Нижнем Тагиле готовят большие скидки!
23 февраля в этом году ознаменуется не только затяжными выходными, но и большими скидками!
Не секрет, что каждый из представителей мужского пола втайне надеется получить заветный подарок. А согласно последним опросам, самый желанный презент каждого второго мужчины – техника! Поэтому предугадывая вопрос «что подарить», отвечаем – гаджеты из магазина logo.ru.
Скидки будут актуальны с 16 до 23 февраля. Можно выбрать подарок самостоятельно или заранее купить подарочную карту магазина logo.ru и успеть потратить его на технику со скидкой!
ТОП-5 самых интересных мужских подарков:
1.Техника для автомобиля
2.Смартфон и аксессуары
3.Электроинструмент
4.Электроника
5.Музыкальный инструмент
И одна маленькая хитрость: поскольку скидки НА ВСЕ, есть целая неделя с 16 до 23 февраля, чтобы купить любую технику для дома, необязательно в подарок, с большими скидками до 23%.
Купить в интернет-магазине logo.ru просто: ищите товары, помеченные специальными шильдиками, отправляйте их в корзину, выбирайте удобный способ доставки или самовывоз, получите заказ и наслаждайтесь словами благодарности за правильно выбранный подарок!
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