Ко Дню Защитника Отечества в Нижнем Тагиле готовят большие скидки!

Не секрет, что каждый из представителей мужского пола втайне надеется получить заветный подарок. А согласно последним опросам, самый желанный презент каждого второго мужчины – техника! Поэтому предугадывая вопрос «что подарить», отвечаем – гаджеты из магазина logo.ru.

Скидки будут актуальны с 16 до 23 февраля. Можно выбрать подарок самостоятельно или заранее купить подарочную карту магазина logo.ru и успеть потратить его на технику со скидкой!

ТОП-5 самых интересных мужских подарков:

1.Техника для автомобиля

2.Смартфон и аксессуары

3.Электроинструмент

4.Электроника

5.Музыкальный инструмент

И одна маленькая хитрость: поскольку скидки НА ВСЕ, есть целая неделя с 16 до 23 февраля, чтобы купить любую технику для дома, необязательно в подарок, с большими скидками до 23%.

Купить в интернет-магазине logo.ru просто: ищите товары, помеченные специальными шильдиками, отправляйте их в корзину, выбирайте удобный способ доставки или самовывоз, получите заказ и наслаждайтесь словами благодарности за правильно выбранный подарок!

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