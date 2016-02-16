«МегаФон» и МТС проследят за корпоративными абонентами

С помощью услуг «Контроль кадров» от «МегаФон» или «Мобильные сотрудники» от МТС клиенты могут видеть абонентов на электронной карте России, используя данные базовых станций операторов, контролировать нахождение сотрудников, получая сообщения о нарушении условий контроля зон, рассылать SMS с сайта услуги, получать автоматические отчеты на электронную почту обо всех перемещениях за день, неделю или месяц, учитывать рабочее время сотрудников, работающих вне офиса и многое другое. Определение местоположения также доступно с помощью сигналов GPS/ГЛОНАСС, при использовании специальных мобильных приложений.

Новая функция перекрестного мониторинга позволяет компаниям подключить к единой системе мониторинга не только корпоративные, но личные номера сотрудников, а также мониторить sim-карты корпоративных клиентов, которые используют услуги нескольких операторов связи. Благодаря применяемой совместно технологии, клиенты обоих операторов могут определять местонахождение как владельцев смартфонов, так и обычных мобильных телефонов. При это определение местонахождения абонента другого оператора не требует доплаты. Услуга предоставляется только в том случае, если абонент дает на это согласие.