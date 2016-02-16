Осужденные исправительной колонии в Невьянске сделали снежную композицию в память об Афганской войне (ФОТО)

Лекция об Афганистане и Афганской войне дала старт этому мероприятию. Осужденным рассказали о народе и истории Афганистана, а также о событиях, случившихся в той далёкой стране. Рассказанное подкрепил документальный фильм о подвиге 9-й роты, оборонявшей высоту 3234. Концерт патриотической песни на тему Афганской войны окончательно закрепил услышанное и создал необходимый настрой.

Почетное место в этом событии заняли ветераны Афганской войны и участники локальных конфликтов из числа осужденных. Умельцы из художественной мастерской сделали из снега композицию в честь тех событий. Ветераны, по желанию, могли сфотографироваться на память.

Конец мероприятия было решено устроить по-домашнему уютно, потому оно завершилось чаепитием в библиотеке. Именно на нём ветеранам выдали сделанные ранее фотографии.

Нельзя не признать, что организация проведённого мероприятия внушает уважение. Очень хочется верить, что оно нашло свой отклик в сердцах осужденных.