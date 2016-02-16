Тагильчане почтили память погибших воинов в «горячих точках» (ФОТО)

Жители и гости г. Нижнего Тагила почтили память земляков, сложивших свои головы на полях сражений во второй половине XX века, сообщает пресс-служба Администрации города.

На данном мероприятии приняли участие представители Администрации и городской думы Нижнего Тагила, Законодательного Собрания Свердловской области, иных общественных организаций и объединений.

Память павших на полях сражений пришли почтить их родные и близкие люди, а также их сослуживцы, студенты горно-металлургического, медицинского и торгового колледжей, ученики МОУ СОШ №№32 и 44, воспитанники военно-патриотических клубов «Граница», «Ратник» и «Гранит».

Председатель городского отделения РСВА Банников Андрей озвучил количество погибших за время боев в Афганистане. А это 21 житель Нижнего Тагила. Всего приняли участие в войне в Афганистане более 650 тагильчан.

В честь памяти о погибших воинах интернационалистах в городе проводятся многочисленные спортивные соревнования и состязания, а также творческие мероприятия. Ветеран особо отметил, что 27 февраля в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль патриотической песни «Афганский ветер», пригласил всех участников митинга на фестиваль. Поздравил всех участников митинга с наступающим Днем Защитника Отечества.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших и возложили венки и цветы к памятнику.