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Тагильчане почтили память погибших воинов в «горячих точках» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане почтили память погибших воинов в «горячих точках» (ФОТО)

16 февраля 2016, 09:29Общество
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