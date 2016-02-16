Уралвагонзавод: заказов много и сокращения не планируются

На Уралвагонзаводе не было сокращений в 2015 году, не планируется и в 2016 сообщают в официальном релизе предприятия.

На УВЗ в Нижнем Тагиле ежегодно выполняются заказы на оборонную продукцию: контракты на военную технику и комплектующие к ней исчисляются миллиардными бюджетами.

Примечательно, что предприятие ежегодно производит более 1500 единиц техники для российской армии и несколько сотен экземпляров бронетехники для экспорта в другие страны мира. При этом на предприятии острая нехватка высококвалифицированных кадров.

Гражданская продукция, в частности, вагоны, более зависима от рынка: в 2010-2012 г.г. предприятие било все рекорды, выдавая по 25-28 000 цистерн и вагонов всего за 1 год. На данный момент, даже при стагнации рынка, на УВЗ сокращений рабочего персонала не было. В то же время было сокращено 25% менеджеров как среднего, так и высшего звена, в центральном офисе предприятия, среди них и 2 заместителя генерального директора Олега Сиенко, широко отметившего накануне юбилей с расходами в 10 млн рублей.

По прогнозам, уже во второй половине 2016 года вагоносборочное производство заработает в Нижнем Тагиле в полную силу. Это, в первую очередь, связано запретом Правительства России на использовать старые вагоны с истекшим сроком эксплуатации. Кроме того, уже в конце 2015 года у предприятия появился заказ на экcпорт вагонов в Азербайджан, а сейчас ведутся переговоры с еще рядом стран, среди которых Иран и страны СНГ.