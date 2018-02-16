17 деклараций депутатов свердловского Заксобрания составлены с нарушениями

Раннее стало известно, что один из депутатов, Армен Карапетян, не указал в декларации наличие двоих детей и перечень имущества, два других, Алексей Коробейников и Андрей Жуковский, приняли на работу в качестве помощников своих родственников.

Как пишет «URA.RU», 17 парламентариев будут вызваны в прокуратуру для дачи разъяснений. Среди них Алексей Кушнарев, Павел Мякишев, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Евгений Лобов, Вячеслав Вегнер, Александр Ладыгин, Альберт Абзалов, Александр Ивачев и некоторые другие депутаты. При этом вопрос o лишении мандатов не поднимается.

Депутаты воздерживаются от комментариев, сообщая при этом, что все нарушения в декларациях носят формальный характер — например, не указано место жительства или ссылка на финансовые документы оформлена неправильно, в отдельных случаях не проставлен доход родственника.