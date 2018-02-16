Екатеринбуржцы просят Путина защитить телебашню от сноса

Горожане просят сохранить легендарное архитектурное сооружение, в защиту которого в своё время высказывался первый президент России Борис Ельцин. Они утверждают, что такие уникальные объекты не возводятся в мире уже на протяжении десятков лет.

Екатеринбуржцы уверены, что телебашня станет достоянием России. Подкрепляя вышесказанное, в совете по сохранению башни сравнивают постройку с телевышками крупных городов мира – Берлина, Монреаля, Сингапура и Москвы.

Отсутствие телебашни, по мнению горожан, испортит облик города, сделает его менее уникальным.

Напомним, по замыслу инициаторов сноса телебашни, на её месте построят хоккейный стадион для «Автомобилиста», а также здание для офисов, передаёт издание «Ura.ru».