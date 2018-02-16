Екатеринбуржцы просят Путина защитить телебашню от сноса
16 февраля, 07:00Общество
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Неравнодушные жители Екатеринбурга собрали подписи в защиту телебашни, снос которой назначен на 23 февраля. Документы будут переданы в приёмную Владимира Путина в столице России.
Сюжеты: Екатеринбург
Горожане просят сохранить легендарное архитектурное сооружение, в защиту которого в своё время высказывался первый президент России Борис Ельцин. Они утверждают, что такие уникальные объекты не возводятся в мире уже на протяжении десятков лет.
Екатеринбуржцы уверены, что телебашня станет достоянием России. Подкрепляя вышесказанное, в совете по сохранению башни сравнивают постройку с телевышками крупных городов мира – Берлина, Монреаля, Сингапура и Москвы.
Отсутствие телебашни, по мнению горожан, испортит облик города, сделает его менее уникальным.
Напомним, по замыслу инициаторов сноса телебашни, на её месте построят хоккейный стадион для «Автомобилиста», а также здание для офисов, передаёт издание «Ura.ru».
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Фото: «Ura.ru»
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