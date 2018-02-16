Изнасиловавший 27 женщин инспектор ДПС может досрочно выйти из тагильской колонии

Бывший инспектор ДПС из Москвы Артур Косицын был осужден в 2011 году. Было доказано, что серийный секс-маньяк изнасиловал 27 женщин: он заходил за ними в подъезды и лифты и нападал, угрожая ножом.

Мужчину приговорили к 14 годам тюремного заключения, срок он отбывает в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Однако в 2018 году он подал ходатайство с просьбой заменить оставшуюся часть срока на более мягкий вид наказания. 5 февраля в Тагилстроевском районном суде его ходатайство удовлетворили.

Суд обратил внимание на положительную характеристику из колонии и назначил осужденному вместо неотбытой части срока 2 года исправительных работ с удержанием 10% от доходов в пользу государства. Решение пока не вступило в силу. 12 февраля прокуратура Москвы подала апелляцию на решение Тагилстроевского суда, пишет интернет-газета Znak.