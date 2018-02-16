Киоски с шаурмой исчезнут с улиц Екатеринбурга в течение полугода

Количество киосков с шаурмой снизится в течение полугода. Подобный прогноз был сделан представителями комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга.

При этом профильные органы борются не с самой торговлей шаурмой, а с установкой киосков на территориях, неконтролируемых органами местного самоуправления, сообщает Znak.com.

Специалисты считают, что количество открываемых точек по продаже еды приведёт в результате к снижению спроса. В результате киоски с шаурмой исчезнут с улиц Екатеринбурга.