Киоски с шаурмой исчезнут с улиц Екатеринбурга в течение полугода
16 февраля, 23:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представители администрации Екатеринбурга прогнозируют, что через полгода с улиц города исчезнут нестационарные торговые точки с едой.
Сюжеты: Екатеринбург
Количество киосков с шаурмой снизится в течение полугода. Подобный прогноз был сделан представителями комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга.
При этом профильные органы борются не с самой торговлей шаурмой, а с установкой киосков на территориях, неконтролируемых органами местного самоуправления, сообщает Znak.com.
Специалисты считают, что количество открываемых точек по продаже еды приведёт в результате к снижению спроса. В результате киоски с шаурмой исчезнут с улиц Екатеринбурга.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей