Список самых востребованных для продажи наркотиков социальных сетей составлен МВД РФ
16 февраля, 08:30Общество
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В Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД на территории России назвали социальные сети, через которые злоумышленники практически беспрепятственно распространяют наркотики.
Глава ведомства Андрей Храпов отметил, что администрация ресурсов некачественно модерирует контент на сайтах.
Так, специалисты выяснили, что видеосервис «YouTube» никак не противодействует размещению объявлений о продаже подозрительных веществ на сайте. Руководитель ГУ уверен, что публикация объявлений о продаже наркотических средств противоречит политике видеохостинга.
Кроме того, в анти-рейтинг вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter». Сообщается, что сообщества закрытого характера являются «подобием наркопритонов», но в электронном варианте, передает «Интерфакс».
Специалистами ведомства было проинспектировано около 50 тысяч страниц, 21 тысячу из которых заблокировал Роскомнадзор.
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