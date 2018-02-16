Уголовное дело возбуждено из-за обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге
16 февраля, 21:20Общество
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По факту обрушения части потолка в жилом доме в Екатеринбурге, из-за чего пострадали маленькие дети, следователи возбудили уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
В Следственном комитете региона возбудили уголовное дело из-за падения потолочного покрытия в жилом доме в столице Урала. Напомним, 15 февраля в двухэтажном доме в переулке Суворовский обрушилась часть потолка, из-за чего были травмированы двое маленьких детей и хозяин квартиры.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей происшествия и проверяют информацию о проведении ремонта. Началось расследование уголовного дела по факту несоблюдения подрядчиком требований безопасности при проведении работ.
Причина инцидента будет ясна после проверки, пишет Следственный комитет по Свердловской области.
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