Уголовное дело возбуждено из-за обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге

В Следственном комитете региона возбудили уголовное дело из-за падения потолочного покрытия в жилом доме в столице Урала. Напомним, 15 февраля в двухэтажном доме в переулке Суворовский обрушилась часть потолка, из-за чего были травмированы двое маленьких детей и хозяин квартиры.