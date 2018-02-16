Уральские учёные получили по полмиллиона рублей на воплощение уникальных разработок

В числе наиболее перспективных проектов оказались нейроэлектростимулятор для лечения депрессии, а также робот-квадрокоптер, оснащённый механизмом распыления жидких веществ. Кроме того, учёные будут создавать препарат для ускорения роста животных в сфере сельского хозяйства. Было предложено создать систему, при помощи которой снимки компьютерной томографии можно рассматривать в 3D. Другой учёный намерен создать технологию очистки сточных с их повторным использованием. По условиям, на реализацию дано два года, передает «Комсомольская правда».