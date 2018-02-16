Запись речевого самописца с разбившегося в Подмосковье Ан-148 расшифрована МАК

Звуковая запись последнего полёта воздушного судна подтвердила информацию, которая была получена при расшифровке регистратора параметров самолёта.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за обледенения приборов, пилоты не получали достоверные данные о скорости самолёта. По какой-то причине обогрев датчиков был выведен из строя.

При попытке разогнать самолёт, лётчики фактически превысили скорость, что привело к трагедии, передает «РИА Новости».

Напомним, самолёт Ан-148, следовавший по маршруту «Москва – Орск» 11 февраля разбился в Раменском районе в Подмосковье. Судно 2010 года выпуска принадлежало авиакомпании «Саратовские авиалинии». 71 человек, находящийся на борту, погиб. Возбуждено уголовное дело.