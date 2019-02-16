10 сайтов по продаже электроудочек заблокированы в Невьянске
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Невьянске заблокированы 10 сайтов, на которых продавались электроудочки для ловли рыбы.
По законодательству использование электроудочек во время рыбалки запрещено. Данное деяние является уголовно наказуемым.
Электроудочки наносят вред окружающей среде и приводят к неизбирательному уничтожению водных ресурсов.
Интернет-сайты по продаже удочек были в свободном доступе. На них можно было найти инструкцию по эксплуатации, информацию о доставке и оплате, а также данные продавца.
На данный момент все интернет-ресурсы заблокированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей