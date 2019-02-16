21 первый класс сформирован в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга

Как сообщают в департаменте образования Екатеринбурга, нумерация классов будет вестись по алфавиту, за исключением «Ё» и «Й». Занятия будут проходить в две смены. Однако родители будущих первоклашек сообщают, что располагают иной информацией, им заявили, что детям придется заниматься в три смены, пишут «Вечерние Ведомости».