21 первый класс сформирован в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга
Сегодня, 10:59ОбществоФото: pixabay.com
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Рекордное количество первоклассников отправятся в школу №23 в столице Урала, там сформирован 21 первый класс.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают в департаменте образования Екатеринбурга, нумерация классов будет вестись по алфавиту, за исключением «Ё» и «Й». Занятия будут проходить в две смены. Однако родители будущих первоклашек сообщают, что располагают иной информацией, им заявили, что детям придется заниматься в три смены, пишут «Вечерние Ведомости».
Все первые классы будут учиться в здании начальной школы, которое открыли в прошлом году,сообщили в пресс-службе департамента образования.
Напомним, что сложности с зачислением в первые классы возникли из-за сбоев электронных площадок. В связи с чем администрация Екатеринбурга приняла решение зачислить всех первоклашек в желаемые школы.
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