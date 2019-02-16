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27 педагогов Нижнего Тагила получили награды в честь 100-летия системы допобразования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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27 педагогов Нижнего Тагила получили награды в честь 100-летия системы допобразования

Сегодня, 10:00ОбществоФото: пресс-служба ГДДЮТ
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