27 педагогов Нижнего Тагила получили награды в честь 100-летия системы допобразования

Более 1000 тагильчан собрались для празднования юбилея системы допобразования, в их числе были воспитанники и педагоги учреждений.

В рамках события был показан фильм, посвященный развитию системы допобразования в Нижнем Тагиле.

Мэр города Владислав Пинаев вручил награды 27 педагогическим работникам, также он отметил работу более сотни педагогов, которые трудятся в системе ДО.

На мероприятии Пинаев принял рапорт председателя муниципального штаба Всероссийского движения школьников.