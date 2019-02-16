27 педагогов Нижнего Тагила получили награды в честь 100-летия системы допобразования
Сегодня, 10:00ОбществоФото: пресс-служба ГДДЮТ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 февраля в ГДДЮТ Нижнего Тагила прошел праздник в честь 100-летия системы дополнительного образования. 27 педагогов получили награды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Более 1000 тагильчан собрались для празднования юбилея системы допобразования, в их числе были воспитанники и педагоги учреждений.
В рамках события был показан фильм, посвященный развитию системы допобразования в Нижнем Тагиле.
Мэр города Владислав Пинаев вручил награды 27 педагогическим работникам, также он отметил работу более сотни педагогов, которые трудятся в системе ДО.
На мероприятии Пинаев принял рапорт председателя муниципального штаба Всероссийского движения школьников.
В Нижнем Тагиле насчитывается 36 учреждений дополнительного образования. Ни в одном городе Свердловской области нет такого количества городских профильных учреждений дополнительного образования, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей