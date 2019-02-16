Италия может принять участие в екатеринбургском ИННОПРОМ-2020
Сегодня, 09:30ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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В рамках ИННОПРОМа Италия намерена представить в уральской столице специалистов предприятий, а также образовательные и культурные проекты на тему «Инновации во всех отраслях».
Сюжеты: Екатеринбург
Замглавы Свердловской области Алексей Орлов обсудил с представителями из Италии участие в екатеринбургском ИННОПРОМе. Италия может выступить в качестве партнера не только с промышленной, но и с культурной стороны.
Торговый советник посольства страны Франческа Санторо и директор московского представительства Агентства ИЧЕ Пьер Паоло Челесте предложили представить в Екатеинбурге сотрудников предприятия, а также образовательные и культурные проекты.
В рамках выставочного комплекса страна планирует выбрать тему «Инновации во всех отраслях», сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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