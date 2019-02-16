Многодетная семья год ждет проведения инфраструктуры к участку в Среднеуральске

Многодетная семья получила землю для строительства. Участок был выделен в поселке Кирпичный Среднеуральского ГО в 2015 году.

Однако земельный участок не был оснащен необходимой инфраструктурой, по этой причине прокуратура внесла представление в адрес главы Среднеуральского ГО для устранения нарушений.

Администрация запланировала выделить деньги в 2018-2020 годах для обеспечения инфраструктурой участков для многодетных семей. Кроме того, по решению суда летом 2018 года власти должны были в течение 6 месяцев провести инженерно-технические работы.

Однако решение суда не было исполнено, тогда оно было направлено к судебным приставам.