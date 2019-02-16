Многодетная семья год ждет проведения инфраструктуры к участку в Среднеуральске
Земельный участок, предоставленный многодетной семье из Верхней Пышмы, оказался не оснащен инфраструктурой.
Многодетная семья получила землю для строительства. Участок был выделен в поселке Кирпичный Среднеуральского ГО в 2015 году.
Однако земельный участок не был оснащен необходимой инфраструктурой, по этой причине прокуратура внесла представление в адрес главы Среднеуральского ГО для устранения нарушений.
Администрация запланировала выделить деньги в 2018-2020 годах для обеспечения инфраструктурой участков для многодетных семей. Кроме того, по решению суда летом 2018 года власти должны были в течение 6 месяцев провести инженерно-технические работы.
Однако решение суда не было исполнено, тогда оно было направлено к судебным приставам.
Глава ГО сообщил, что подготовлены проекты по выполнению необходимых работ. В 2019 году будет проведен аукцион по строительству дороги к участкам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.