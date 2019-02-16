Памятник Петру I может быть установлен вместо Краснознаменной группы в Екатеринбурге

Ранее глава уральской столицы Александр Высокинский предложил восстановить на Плотинке Краснознаменную группу, которая была украшена орденом Ленина. Данный монумент демонтировали в 2013 году, что привело к общественному резонансу.

Общество «Мемориал Романовых» опубликовало в соцсети информацию о том, что возвращение Краснознаменной группы важно, но не менее значимым является возвращение памятника основателю Екатеринбурга – Петру I.

По мнению представителей общества, монумент необходимо установить в связи с предстоящим 300-летним юбилеем уральской столицы.