«Я хочу прожить счастливую, классную жизнь». Что говорит о Нижнем Тагиле молодёжь

Семён Плаксенков (26 лет, видеооператор)

Семён Плаксенков Фото: Семён Плаксенков

Живу здесь столько, сколько помню себя — 26 лет. Иногда ловлю себя на мысли, что я уже и не замечаю где и как хожу по городу, то есть настолько давно живу, что аж глаза намылил. Работаю оператором в телекомпании «Телекон». До этого работал и инженером, и слесарем-ремонтником. Если говорить о прошлых моих профессиях: хоть они мне и не нравились, но перенял я много полезного. Что говоря о нынешней работе: так она меня пока устраивает. Здесь я могу проявить свои творческие начала. Также в «Телеконе» очень много интересных людей, а еще бывают интересные моменты в жизни благодаря новой работе. Не совсем этим бы я хотел заниматься (оператор на телевидении), но я уже приближен к тому, что я хочу делать — снимать креативные видео, игровое и не игровое кино. В свободное время зачастую прокрастинирую, но это не основная моя деятельность. У меня очень много друзей и знакомых, провожу с ними много времени. Занимаюсь творчеством, вот.

Семён Плаксенков Фото: Семён Плаксенков

Есть ли досуг в Тагиле? Смотря какой. Лично для меня не так много, как хотелось бы. Во всяком случае, сейчас есть развлекаловки, которыми можно провести вечера. А хотелось бы пространство для молодежи, чтобы в нем проводили какие-нибудь лекции, играли музыку, делали выставки, кинопоказы и так далее. В Тагиле были попытки создать такие пространства, но увы, безуспешно. А еще не помешало бы разнообразие баров в городе, хороших не так уж и много. Очень бы не помешали показы не попсовых фильмов, что-то типа помещения с уютными сидениями, хорошим звуком и так далее. У нас хорошие театры — Молодежный и Драматический. В Доме художника проводят хорошие выставки. В пространство «Угол» возят иностранных фотографов. Заняться, в принципе, есть чем, нужно только поискать. По поводу уехать отсюда: не раз посещала такая мысль, но пока я здесь.

Семён Плаксенков Фото: Семён Плаксенков

Мне в Тагиле очень нравятся старые дома на улицах Ленина, Мира, Дзержинского, Вагоностроителей, Карла Маркса и подобных, они создают уют в нашем городе. Как хорошо: их в последнее время красиво покрасили, а некоторые отреставрировали. А вот что не нравится — так это разгул главных вандалов города — индивидуальных предпринимателей. Они безжалостно портят фасад красивых домов своими убогими дизайнами, дешевыми стройматериалами — это отвратительно. Не нравится засилье пятиэтажек и девятиэтажек хрущевского типа. Моя мечта проста — хочу однажды снять такой фильм, после которого зрители вышли бы со слезами от катарсиса.

Анастасия Бобылева (17 лет, студентка)

Анастасия Бобылева Фото: Анастасия Бобылева

Я родилась в Нижнем Тагиле, так что живу в нем все свои 17 лет. Учусь в СОМКе № 1 на специальности «Сестринское дело». Учёба мне нравится, потому что я всегда хотела помогать людям и лечить их. Это занятие делает меня счастливой. Этим делом я всегда хотела бы заниматься и развивать его. В дальнейшем я хочу спасать жизни. В свободное время я гуляю с подругами, читаю интересные для меня книги, например, про болезни человека или об анатомии, люблю смотреть документальные фильмы. Не сказала бы, что в городе много досуга, но есть куда пойти. Уехать? Хочу и не хочу: здесь живет вся моя семья, так что если бы я уехала в любой город, то я бы по ним скучала. Я была бы там одна и мне было бы не совсем комфортно. Если бы так вышло, что я уехала в другой город, то явно с наилучшим климатом чем в Тагиле. У меня много мечт и все они заключаются во внутреннем умиротворении и в моем состоянии, ещё чтобы все близкие были счастливы и здоровы. От жизни я хочу: прожить ее с любимым человеком до самого конца и сделать вывод, что моя жизнь не прошла попусту, потому что за неё я успела сделать все, что я хотела сделать или сказать, и не о чем не пожалела.

Елена Ганичева (19 лет, студентка)

Елена Ганичева Фото: Елена Ганичева

В Тагиле живу около 4 лет, приехала сюда учиться, а родилась в Кургане. Учусь в УКПИиДе по специальности «Художественная роспись по металлу». Моя специальность очень узконаправленная, но мне интересно этим заниматься. Сейчас я на 4 курсе и мне осталось ещё полгода. Я всегда рисовала и эта специальность стала для меня одним из способов найти себя. Моя профессия связана с преподаванием, так что отчасти я хочу остаться в этой профессии. Сейчас, на 4 курсе, очень мало свободного времени, но если оно есть, то чаще всего стараюсь встретиться с друзьями. В Тагиле досуг как в любом небольшом городке: если искать, то можно найти. Тагил не мой родной город, но я думаю, если я уеду отсюда, я буду иногда приезжать обратно. Мне нравится, что есть прогулочные и парковые зоны, но печально, что пешеходные дорожки не чистят или чистят плохо. Наверное, все мои мечты супер стандартные: поступить в институт, найти себя, не возненавидеть все в 40 лет. Хочется, чтобы все, что я себе надумала, так или иначе сложилось.

Вадим Артамонов (22 года, электромонтер)

Вадим Артамонов Фото: Павел Видинеев

Живу в Тагиле с рождения. Работаю электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Работа нравится, но как специалист я не развиваюсь. Конечно же я не всегда хотел этим заниматься, но электричество и физика нравились всегда. Учился я в нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса. В свободное время я занимаюсь спортом, читаю, в основном, историческое. Пытаюсь учиться чему-то новому, но это не очень получается из-за лени. Экзистенциальный кризис в общем, но больше лень. Досуг в Тагиле есть, но его мало, да и везде нужно платить. На самом деле я ещё не определился уехать мне отсюда или остаться. У нас ведь город как город. Хочется скорее не уехать, а увидеть что-то новое. Больше всего здесь мне нравится природа. По поводу мечты: у самурая нет цели, только путь. Чего я хочу от жизни? Ничего не хочу.

Валентин Белозерцев (23 года, менеджер по продажам)

Валентин Белозерцев Фото: Валентин Белозерцев

В Тагиле я живу с рождения. Работ поменял уже очень много за четыре года, что я закончил учёбу и начал работать. Сейчас я работаю в IQOS менеджером по продажам. Мне не нравится. Вообще где бы я не работал, мне любая работа не будет приносить удовольствие, кроме творчества. Да я вообще работать никогда не хотел особо: сидеть в офисе, работать в фастфуде. Я хочу только заниматься творчеством, чтобы оно приносило мне удовольствие и, в конечном итоге, доход. Учился я в кулинарном колледже. Пошел туда тоже по глупости, чтобы быстрее показать диплом своим предкам — учиться было нужно всего 3 года. Хотя мог бы пойти в театральный колледж, и может быть, что-нибудь получилось бы. В свободное время я вижусь с друзьями, пропадаю дома за сериалами, также занимаюсь музыкой — пишу текста. Стараюсь как-то себя развлечь, читаю книги, вообще уйму придумываю себе дел. Насчёт досуга в Тагиле: если есть деньги, можно заняться чем угодно: и в клуб сгонять и на гору Белую, в кино сходить, в конный двор. Но это если есть деньги.

Валентин Белозерцев Фото: Валентин Белозерцев