112 аварийных домов будут снесены в Тагиле и ближайших селах (список по районам)

112 аварийных домов будут снесены в Тагиле и ближайших селах (список по районам)

Сегодня, 20:29ОбществоФото: pixabay.com
Администрация Нижнего Тагила утвердила реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Согласно постановления, опубликованного на официальном сайте города, снесут 112 жилых домов в Нижнем Тагиле и ближайших селах.

В связи с этим, управляющим и обслуживающим организациям необходимо проводить аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Это необходимо для обеспечения безопасных условий для проживания, а также соблюдения санитарных норм. Кроме того, будет организован мониторинг состояния домов до их сноса.

Список домов, подлежащих сносу в Нижнем Тагиле, по районам

В Дзержинском районе под снос попали четыре дома по адресам:

  • ул. Октябрьская, 23;
  • ул. Боровая, 37 и 41;
  • ул. Проезжая, 19.

В Тагилстроевском районе под снос попали 32 дома по адресам:

  • ул. Байдукова, 29;
  • ул. Горняка, 33;
  • ул. Жданова, 41;
  • ул. Забойщиков, 3;
  • ул. Западная, 1;
  • ул.Завязовская, 1, 3 и 7;
  • ул. Землячки, 6;
  • ул. Константина Пылаева,35 и 41;
  • ул. Кольцова, 56;
  • ул. Московская, 9;
  • ул. Никитина, 5;
  • ул. Нефтебазы, 2;
  • ул. Пиритная, 38;
  • ул. Продснаба, 5, 8, 11и 19;
  • ул. Рудничная, 4 и 14;
  • ул. Садоводов, 138 и 140;
  • ул. Хохрякова, 2А;
  • ул. Чаплыгина, 1, 3, 5, 7 и 13;
  • ул. Черноморская, 33 и 35.

В Ленинском районе под снос попали 38 домов по адресам:

  • ул. Академика Поленова, 7;
  • ул. Быкова, 30;
  • ул. Вогульская, 48;
  • ул. Весенняя, 56, 60, и 64;
  • ул. Высокогорская/ Станционный переулок 54/8;
  • ул. Высокогорская, 56, 58 и 60;
  • ул. Геологов, 35 и 39;
  • ул. Дунайская, 2 и 13;
  • ул. Каспийская, 8, 16 и 18;
  • ул. Космонавтов, 11;
  • ул. Кирова, 27;
  • ул. Кленовая, 2;
  • ул. Крымская, 26;
  • ул. Кузнецкого, 19;
  • ул. Лебяжинская, 4, 8, 10, 12, 14 и 16;
  • ул. Носова, 30;
  • Полюсный переулок, 16 и 18;
  • ул. Семенова, 22;
  • Старатель станция, 3а;
  • ул. Тагильская, 16 и 36;
  • ул. Фрунзе, 48;
  • ул. Черных 20Б и 20А.

Список домов, подлежащих сносу в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила

В поселке Уралец под снос попали 22 дома по адресам:

  • ул. Кирова, 1 и 10;
  • ул. Ленина, 8, 12, 17, 28, 36, 40 и 42;
  • ул. Трудовая, 6, 14, 15,17, 19, 30, 32 и 34;
  • ул. 8 Марта, 5;
  • ул. Красных партизан, 4 и 5;
  • ул. Пушкина, 2;
  • ул. Клубная, 4.

В поселке Чащино под снос попали два дома по адресам:

  • ул. Таежная, 13;
  • ул. Болотная, 16.

В поселке Висимо-Уткинск под снос попали шесть домов по адресам:

  • ул. Ленина, 37 и 39;
  • ул. Заречная, 5;
  • ул. Советская, 6 и 10;
  • ул. Пролетарская,

В селе Серебрянка под снос попали шесть домов по адресам:

  • ул. Зеленая, 15, 34 и 35;
  • ул. Новая, 9;
  • ул. Первомайская, 24 и 25.

В поселке Канава и поселке Антоновском под снос попало по одному дому по адресам:

  • ул. Сосновая, 1;
  • ул. без названия, 8.

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