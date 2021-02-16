112 аварийных домов будут снесены в Тагиле и ближайших селах (список по районам)

В связи с этим, управляющим и обслуживающим организациям необходимо проводить аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Это необходимо для обеспечения безопасных условий для проживания, а также соблюдения санитарных норм. Кроме того, будет организован мониторинг состояния домов до их сноса.