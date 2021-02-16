112 аварийных домов будут снесены в Тагиле и ближайших селах (список по районам)

Администрация Нижнего Тагила утвердила реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Согласно постановления, опубликованного на официальном сайте города, снесут 112 жилых домов в Нижнем Тагиле и ближайших селах.
В связи с этим, управляющим и обслуживающим организациям необходимо проводить аварийно-техническое обслуживание зданий в соответствии с договорами, в объёмах начислений за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Это необходимо для обеспечения безопасных условий для проживания, а также соблюдения санитарных норм. Кроме того, будет организован мониторинг состояния домов до их сноса.
Список домов, подлежащих сносу в Нижнем Тагиле, по районам
В Дзержинском районе под снос попали четыре дома по адресам:
- ул. Октябрьская, 23;
- ул. Боровая, 37 и 41;
- ул. Проезжая, 19.
В Тагилстроевском районе под снос попали 32 дома по адресам:
- ул. Байдукова, 29;
- ул. Горняка, 33;
- ул. Жданова, 41;
- ул. Забойщиков, 3;
- ул. Западная, 1;
- ул.Завязовская, 1, 3 и 7;
- ул. Землячки, 6;
- ул. Константина Пылаева,35 и 41;
- ул. Кольцова, 56;
- ул. Московская, 9;
- ул. Никитина, 5;
- ул. Нефтебазы, 2;
- ул. Пиритная, 38;
- ул. Продснаба, 5, 8, 11и 19;
- ул. Рудничная, 4 и 14;
- ул. Садоводов, 138 и 140;
- ул. Хохрякова, 2А;
- ул. Чаплыгина, 1, 3, 5, 7 и 13;
- ул. Черноморская, 33 и 35.
В Ленинском районе под снос попали 38 домов по адресам:
- ул. Академика Поленова, 7;
- ул. Быкова, 30;
- ул. Вогульская, 48;
- ул. Весенняя, 56, 60, и 64;
- ул. Высокогорская/ Станционный переулок 54/8;
- ул. Высокогорская, 56, 58 и 60;
- ул. Геологов, 35 и 39;
- ул. Дунайская, 2 и 13;
- ул. Каспийская, 8, 16 и 18;
- ул. Космонавтов, 11;
- ул. Кирова, 27;
- ул. Кленовая, 2;
- ул. Крымская, 26;
- ул. Кузнецкого, 19;
- ул. Лебяжинская, 4, 8, 10, 12, 14 и 16;
- ул. Носова, 30;
- Полюсный переулок, 16 и 18;
- ул. Семенова, 22;
- Старатель станция, 3а;
- ул. Тагильская, 16 и 36;
- ул. Фрунзе, 48;
- ул. Черных 20Б и 20А.
Список домов, подлежащих сносу в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила
В поселке Уралец под снос попали 22 дома по адресам:
- ул. Кирова, 1 и 10;
- ул. Ленина, 8, 12, 17, 28, 36, 40 и 42;
- ул. Трудовая, 6, 14, 15,17, 19, 30, 32 и 34;
- ул. 8 Марта, 5;
- ул. Красных партизан, 4 и 5;
- ул. Пушкина, 2;
- ул. Клубная, 4.
В поселке Чащино под снос попали два дома по адресам:
- ул. Таежная, 13;
- ул. Болотная, 16.
В поселке Висимо-Уткинск под снос попали шесть домов по адресам:
- ул. Ленина, 37 и 39;
- ул. Заречная, 5;
- ул. Советская, 6 и 10;
- ул. Пролетарская,
В селе Серебрянка под снос попали шесть домов по адресам:
- ул. Зеленая, 15, 34 и 35;
- ул. Новая, 9;
- ул. Первомайская, 24 и 25.
В поселке Канава и поселке Антоновском под снос попало по одному дому по адресам:
- ул. Сосновая, 1;
- ул. без названия, 8.
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