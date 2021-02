Парад победы точно состоится в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь затруднился назвать точную дату проведения. Даже в прошлом году был парад. В этом году будет однозначно. Пока неизвестно произойдет это 9 мая или будет выбрана другая дата, передает ТАСС слова Дмитрия Пескова. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 парад с 9 мая был перенесен на 12 сентября. По улицам городе проехали десятки единиц техники, в том числе танки «Армата» и Т-34. От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

