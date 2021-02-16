Чистота в шести парках и скверах Нижнего Тагила обойдется бюджету в 2,8 млн рублей

Согласно конкурсной документации, планируется, что подрядчик будет обслуживать такие территории как:
Содержание общественных территорий в чистоте требуется как в летний, так и зимний период.
В зимний период подрядчику предстоит очищать площадки, тротуары и парковок от снега вручную, а также газон от случайного мусора.
Летом требуется выкашивание газонов газонокосилкой, очищение урн от мусора, уход за парковыми диванами и скамейками, завоз песка в песочницы.
Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года.
Отмечается, что с 16 апреля по 25 мая 2021 года исполнитель должен при благоприятны погодных условиях провести акарицидную обработку против клещей.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 февраля.