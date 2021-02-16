Чистота в шести парках и скверах Нижнего Тагила обойдется бюджету в 2,8 млн рублей

Чистота в шести парках и скверах Нижнего Тагила обойдется бюджету в 2,8 млн рублей

Сегодня, 12:31ОбществоPhoto: 2GIS
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на уход за шестью общественными территориями. В общей сложности на содержание их в чистоте планируется потратить 2,8 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, планируется, что подрядчик будет обслуживать такие территории как:

  • "Центр семейного отдыха" в ТОС "Пограничный";
  • Сквер у памятника горнякам на Руднике им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
  • Территория у памятного Камня Героям Гражданской войны 1918 года в районе школы №90;
  • Сквер на улице Быкова, 18;
  • Парковая зона "Муринские пруды";
  • Площадь перед торговым центром на улице Зари, 21;
  • Общественная территория в границах улиц Салтыкова Щедрина (от дома 24 до дома 38); Котовского (от дома 55/2 до дома 69); Калинина (от дома 59 до дома 63).

Содержание общественных территорий в чистоте требуется как в летний, так и зимний период.

В зимний период подрядчику предстоит очищать площадки, тротуары и парковок от снега вручную, а также газон от случайного мусора.

Летом требуется выкашивание газонов газонокосилкой, очищение урн от мусора, уход за парковыми диванами и скамейками, завоз песка в песочницы.

Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года.

Отмечается, что с 16 апреля по 25 мая 2021 года исполнитель должен при благоприятны погодных условиях провести акарицидную обработку против клещей.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 февраля.

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