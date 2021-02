Директор Среднеуральской птицефабрики рассказал о причинах массовых увольнений

Директор Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов назвал причины массовых увольнений сотрудников.

На Среднеуральской птицефабрике уволено 75% персонала, остановлена линия производства бройлеров и выпуск всей охлажденной продукции. По словам Максимова, это были вынужденные увольнения, так как стоки предприятия среднеуральские очистные сооружения перестали принимать в 2019 году. Было обещано, что в 2020 году закончат строительство новых сооружений, но этого не произошло. В конце прошлого года предприятие уведомили о том, что первая очередь очистных сооружений будет сдана только в 2023 году. У нас сокращений нет, у нас высвобождаются люди — уходят по соглашению сторон. Всё это уже длится с июля 2020 года, происходит сокращение объемов производства. Год назад работало около 800 человек, а сейчас 220 уже,рассказал Максимов Е1. Он отметил, что в ближайшее время увольнять оставшийся персонал не собираются. Все уволенные получают выплаты, предусмотренные законодательством. По словам Максимова, на предприятии сохранилось производство готовой продукции, цех работает на 30% мощности. Стоки птицефабрика возит автотранспортом. Раньше их было 1,5 тысячи кубических метров в месяц, предприятие экономически не может позволить вывоз такого количества стоков. Директор рассказал, что фабрика была построена в 1973 году, до 2018 года стоки без всякой очистки сливали в Молебское болото. В 2018 году вступило в силу судебное решение о запрете фабрике сбрасывать стоки. В один прекрасный момент к нам пришли приставы, перекрыли трубу и сказали: «Хватит», рассказал Максимов. Тогда убой птицы перенести в Челябинскую область, чтобы не останавливать предприятие. Но в августе 2019 года руководство в одностороннем порядке уведомили, что городские очистные сооружения не справляются, и отключили от них. Напомним, по заявлению депутата Госдумы Андрея Альшевских из-за массовых увольнений Среднеуральскую птицефабрику проверит прокуратура. Из-за массовых увольнений Среднеуральскую птицефабрику проверит прокуратура

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter