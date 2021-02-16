Директор Среднеуральской птицефабрики рассказал о причинах массовых увольнений

По словам Максимова, это были вынужденные увольнения, так как стоки предприятия среднеуральские очистные сооружения перестали принимать в 2019 году. Было обещано, что в 2020 году закончат строительство новых сооружений, но этого не произошло. В конце прошлого года предприятие уведомили о том, что первая очередь очистных сооружений будет сдана только в 2023 году.