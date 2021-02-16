Директор Среднеуральской птицефабрики рассказал о причинах массовых увольнений

Директор Среднеуральской птицефабрики рассказал о причинах массовых увольнений

Сегодня, 09:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Директор Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов назвал причины массовых увольнений сотрудников.

На Среднеуральской птицефабрике уволено 75% персонала, остановлена линия производства бройлеров и выпуск всей охлажденной продукции.

По словам Максимова, это были вынужденные увольнения, так как стоки предприятия среднеуральские очистные сооружения перестали принимать в 2019 году. Было обещано, что в 2020 году закончат строительство новых сооружений, но этого не произошло. В конце прошлого года предприятие уведомили о том, что первая очередь очистных сооружений будет сдана только в 2023 году.

У нас сокращений нет, у нас высвобождаются люди — уходят по соглашению сторон. Всё это уже длится с июля 2020 года, происходит сокращение объемов производства. Год назад работало около 800 человек, а сейчас 220 уже,рассказал Максимов Е1.

Он отметил, что в ближайшее время увольнять оставшийся персонал не собираются. Все уволенные получают выплаты, предусмотренные законодательством.

По словам Максимова, на предприятии сохранилось производство готовой продукции, цех работает на 30% мощности. Стоки птицефабрика возит автотранспортом. Раньше их было 1,5 тысячи кубических метров в месяц, предприятие экономически не может позволить вывоз такого количества стоков.

Директор рассказал, что фабрика была построена в 1973 году, до 2018 года стоки без всякой очистки сливали в Молебское болото.

В 2018 году вступило в силу судебное решение о запрете фабрике сбрасывать стоки. В один прекрасный момент к нам пришли приставы, перекрыли трубу и сказали: «Хватит», рассказал Максимов.

Тогда убой птицы перенести в Челябинскую область, чтобы не останавливать предприятие. Но в августе 2019 года руководство в одностороннем порядке уведомили, что городские очистные сооружения не справляются, и отключили от них.

Напомним, по заявлению депутата Госдумы Андрея Альшевских из-за массовых увольнений Среднеуральскую птицефабрику проверит прокуратура.

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