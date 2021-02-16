Екатеринбуржцы пожаловались на дефицит препарата дексаметазона

Жители Екатеринбурга пожаловались, что в аптеках города произошёл дефицит гормонального препарата дексаметазона, который применяется для снижения воспалений и аллергических реакций. Уколы гормона используются только в экстренных случаях.

Екатеринбуржцы сообщили, что во многих аптеках города непросто найти гормональный препарат дексаметазон, который выпускается в ампулах. Средняя стоимость десяти ампул - 135 рублей, пишет Е1. По данным Единой аптечной справочной выяснилось, что гормональный препарат в ампулах можно приобрести только в 48 аптеках города из 800. Дефицита дексаметазона, выпускаемого в таблетках или каплях, нет. Стало известно, что дефицит препарата возник ещё два месяца назад, так как дексаметазон можно использовать при лечении коронавируса. Однако, медики утверждают, что гормон необходимо применять только с назначения врача. Дексаметазон и его аналоги используются только в том случае, если при коронавирусной инфекции у больного развивается выраженная дыхательная недостаточность, требующая респираторной поддержки в виде кислорода или ИВЛ,пояснил врач ковидного госпиталя. Напомним, в декабре 2020 года в Свердловской области возник дефицит ртутных градусников. Также термометры выросли в цене. Свердловчанам назвали причину исчезновения ртутных градусников в аптеках

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter