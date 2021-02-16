Екатеринбуржцы пожаловались на дефицит препарата дексаметазона

Екатеринбуржцы пожаловались на дефицит препарата дексаметазона

Сегодня, 21:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители Екатеринбурга пожаловались, что в аптеках города произошёл дефицит гормонального препарата дексаметазона, который применяется для снижения воспалений и аллергических реакций. Уколы гормона используются только в экстренных случаях.

Екатеринбуржцы сообщили, что во многих аптеках города непросто найти гормональный препарат дексаметазон, который выпускается в ампулах. Средняя стоимость десяти ампул - 135 рублей, пишет Е1.

По данным Единой аптечной справочной выяснилось, что гормональный препарат в ампулах можно приобрести только в 48 аптеках города из 800. Дефицита дексаметазона, выпускаемого в таблетках или каплях, нет.

Стало известно, что дефицит препарата возник ещё два месяца назад, так как дексаметазон можно использовать при лечении коронавируса. Однако, медики утверждают, что гормон необходимо применять только с назначения врача.

Дексаметазон и его аналоги используются только в том случае, если при коронавирусной инфекции у больного развивается выраженная дыхательная недостаточность, требующая респираторной поддержки в виде кислорода или ИВЛ,пояснил врач ковидного госпиталя.

Напомним, в декабре 2020 года в Свердловской области возник дефицит ртутных градусников. Также термометры выросли в цене.

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