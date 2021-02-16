Гости не просто знакомятся с экспозицией, а осуществляют самостоятельное расследование. Всем выдают специальные фонарики, позволяющие высветить стенды с противоположной стороны. Поначалу может показаться, что там нет никакой информации, но потом вдруг свет фонарика выхватывает тексты, которые входят в противоречие со всеми известными фактами. Таким образом возникает иллюзия пребывания в зеркальной комнате, посвятила в детали директор парка «Россия — моя история» Наталья Прошина.