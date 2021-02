Центральным сюжетом выставки станет легендарная мультимедийную выставку «Николай Кузнецов. Герои не умирают».

Целых семь дней екатеринбургский исторический парк «Россия — моя история» будет открыт для ветеранов, кадетов, суворовцев, студенческого корпуса спасателей и волонтеров. Неделя патриотического воспитания, приуроченная к Дню защитника Отечества, проводится при поддержке Благотворительного фонда РМК и ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». Мы посчитали нужным предоставить возможность побывать на этой выставке жителей Свердловской области, которые избрали — защиту нашей Родины, спасение людей, помощь нуждающимся делом своей жизни. Легендарный разведчик Николай Кузнецов является достойным образцом самоотверженной любви к Родине. Пусть он не воевал в окопах, но он совершил подвиг, от которого зависело спасение миллионов жизней. Его героизм останется в памяти людей в веках, рассказала о выставке заместитель исполнительного директора Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук. Кадеты Photo: Олег Ковалюк Проект «Николай Кузнецов. Герои не умирают» представляет собой путешествие в прошлое для знакомства с биографией и великими подвигами этого легендарного уроженца Урала, ставшего Героем Советского Союза. Напомним, экспозиция была впервые представлена 24 июня прошлого года и стали самым заметным культурным онлайн-событием в регионе, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. При создании экспозиции одна из ведущих музейных фирм Европы задействовала все имеющиеся материалы из музейных фондов, включая музей Николая Кузнецова в Талице. В итоге был сформирован современный интерактивный формат, позволяющий на высоком уровне проводить экскурсии. Средства на все эти мероприятия выделил глава РМК Игорь Алтушкин. Гости не просто знакомятся с экспозицией, а осуществляют самостоятельное расследование. Всем выдают специальные фонарики, позволяющие высветить стенды с противоположной стороны. Поначалу может показаться, что там нет никакой информации, но потом вдруг свет фонарика выхватывает тексты, которые входят в противоречие со всеми известными фактами. Таким образом возникает иллюзия пребывания в зеркальной комнате, посвятила в детали директор парка «Россия — моя история» Наталья Прошина. Организованные группы школьников смогут бесплатно знакомиться с этой интереснейшей экспозицией парка «Россия — моя история» непосредственно 23 февраля. Затем, с 15 марта, выставка отправится в Москву. Кадеты Photo: Олег Ковалюк Для справки Благотворительный фонд РМК работает с 2005 года. Он был создан по инициативе основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной. Фонд занимается оказанием помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. На постоянной основе ведется сотрудничество с онкоцентрами в Свердловской и Челябинской областях, а также оказывает помощь семьям пациентов и выделяет средства на приобретение современных слуховых аппаратов. Помощь оказан ужег 3 тысячам детей с онкологическими заболеваниями и 1000 детей с нарушением слуха. Благотворительный фонд РМК также занимается реализацией программы в сфере медицины, а также социальных, культурных, спортивных и образовательных проектов.

